У мережі показали тизер комедії "Зірки за обміном" із Поляковою та DZIDZIO: про що стрічка

У мережі опублікували тизер до нової української комедії "Зірки за обміном". У головних ролях з'являться артисти Оля Полякова та DZIDZIO (Михайло Хома).

Режисером кінострічки став Олексій Даруга. Крім того, у картині знялися й інші популярні актори, як-от Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Єфросинія Мельник та інші. Про це стало відомо на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет фільму "Зірки за обміном"

У стрічці українські артисти Оля Полякова та DZIDZIO стануть суперниками на сцені. І одного дня вони несподівано поміняються тілами одне одного.

Щоб повернутися у своє колишнє життя, їм доведеться пройти кілька випробувань, а також вирішити проблеми свого опонента.

Зйомки фільму "Зірки за обміном" KINOafisha.ua

Варто відзначити, що прем'єра фільму запланована на 2021 рік. Вона повинна була відбутися ще в грудні, але на перенесення показу вплинула пандемія коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у кінотеатрах України вийшов довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника", режисером якого є Олександр Ітигілов.