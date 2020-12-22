У мережі показали тизер комедії "Зірки за обміном" із Поляковою та DZIDZIO: про що стрічка

Софія Ковнір Кіно 15:40, 22.12.2020 Оновлено: 16:45, 22.12.2020

У мережі опублікували тизер до нової української комедії "Зірки за обміном". У головних ролях з'являться артисти Оля Полякова та DZIDZIO (Михайло Хома).

Режисером кінострічки став Олексій Даруга. Крім того, у картині знялися й інші популярні актори, як-от Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Єфросинія Мельник та інші. Про це стало відомо на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет фільму "Зірки за обміном"

У стрічці українські артисти Оля Полякова та DZIDZIO стануть суперниками на сцені. І одного дня вони несподівано поміняються тілами одне одного.

Щоб повернутися у своє колишнє життя, їм доведеться пройти кілька випробувань, а також вирішити проблеми свого опонента.

Зйомки фільму "Зірки за обміном"
KINOafisha.ua

Варто відзначити, що прем'єра фільму запланована на 2021 рік. Вона повинна була відбутися ще в грудні, але на перенесення показу вплинула пандемія коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у кінотеатрах України вийшов довгоочікуваний фільм "Казка старого мельника", режисером якого є Олександр Ітигілов.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

ДБР зобов'язали відкрити провадження проти Зеленського через смерть морпіха Журавля на Донбасі

Харків готується до похорону Кернеса: курсантів вивели на репетицію, а могилу копають вручну

День п'яти двійок: тарологиня розповіла, чи варто боятися передбачення Ванги

Земляни вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото і відео унікального явища

Волошин: Росія готує диверсантів із дітей Донбасу і Криму