Перший візит Міккі-Мауса до СРСР: в мережі показали архівне фото

У мережі показали фото, що закарбувало перший офіційний візит Міккі-Мауса до СРСР.

Фото було опубліковано на сторінці "Історичні фото" в Twitter. "Перший офіційний візит до СРСР Мікі-Мауса. СРСР. 1980-ті", – йдеться в підписі до публікації.

При цьому на знімку видно не тільки людину в костюмі персонажа американського мультфільму, що спускається трапом літака, але й людину в костюмі ведмедя, що зустрічає гостя з короваєм.

"Психодел вечірка", "Це один маленький крок для Міккі Мауса, але гігантський стрибок для Капіталізму!", "Ось це крінж", – відреагували користувачі в коментарях.

Міккі Маус – мультиплікаційний персонаж, один із символів компанії The Walt Disney Company і поп-культури США в цілому. Він фігурує також у коміксах, відеоіграх і розважальних парках.

Вперше він з'явився в німому мультфільмі "Божевільний літак" у травні 1928 року, а 18 листопада того ж року світові показали мультфільм "Пароходик Віллі". До 1947 року Уолт Дісней особисто озвучував Міккі Мауса, але через хронічний кашель внаслідок паління змушений був припинити озвучку. Тоді в "Дісней" доручили цю роботу Джиммі Макдональду. З 1977 по 2009 рік Міккі Мауса озвучував Уейн Оллвайн.

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