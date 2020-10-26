У мережі показали фінальний образ Зайця з перезапуску "Ну, постривай!"

Російська студія "Союзмультфільм" показала фінальний образ Зайця для перезапуску мультфільму "Ну, постривай!".

Так, нового вухатого героя вибирали з більш ніж 30 варіантів. Основним завданням кіностудії вважалося збереження класичних образів героїв та відсилання до оригінального серіалу. Про це повідомляє видання ТАСС.

"Важливо було знайти баланс характерних рис персонажа, а також зберегти спадкоємність з класичною версією: так, наприклад, у нашого Зайця той же колір очей", – заявила продюсерка студії Юлія Осетинська.

У нових серіях знаменитого мультфільму глядачі побачать Зайця в синьому поло, довгих штанах і кедах. Персонаж позбувся довгих вусів, але придбав зачіску. Крім того, на руці у Зайця з'явиться годинник.

До речі, Зайця озвучить шоумен й співведучий "Вечірнього Урганта" Дмитро Хрустальов. Вовк заговорить голосом Гаріка Харламова. Над перезапуском "Ну, постривай!" почали працювати у 2020 році. У ньому також з'являться нові герої: борсук Тім, їжачок Шу і косуля Уля. Всього буде 52 серії. Дата прем'єри запланована на грудень 2020 року.

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