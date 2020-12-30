У мережі опублікували тизер серіалу 'Супермен і Лоїс': що відомо про стрічку

На каналі The CW оприлюднили перший тизер гучного серіалу "Супермен і Лоїс". Його зняли за відомими коміксами DC. Прем'єра запланована на 23 лютого 2021 року.

У головній ролі з'явиться актор Тайлер Хеклін, який зіграв самого Супермена. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, у кінострічці також знімуться Бітсі Таллок, Джордан Ельзасс, Олександр Гарфін і багато інших.

Згідно з сюжетом, Кларк і Лоїс повернуться в Смолвіль і займуться сімейним бізнесом. Але їм доведеться приділяти багато часу своїм синам. Пара зіткнеться зі злом і безліччю проблем, які переживають батьки в сучасному світі.

Нагадаємо, раніше на екрани з 1993 по 1997 рік виходив телесеріал "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена". Протягом першого сезону Кларк отримує роботу в "Daily Planet" і зустрічає Лоїс Лейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Warner Bros. розпочала роботу над третьою частиною популярного фільму "Диво-жінка".