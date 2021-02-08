У мережі опублікували архівну фотозйомку зірок 'Американського пирога' в бікіні

У мережі опублікували фотозйомку головних героїв відомого фільму "Американський пиріг" 1999 року.

Рідкісні кадри з фотосесії показав Telegram-канал Netfix. На знімках позували актори Джейсон Біггс, Елісон Ханніган, Шеннон Елізабет, Тара Рід і Міна Суварі.

Дівчата позували в кадрі в міні-бікіні, а головний герой Джейсон убрався в вільні плавки. Всі знаменитості постали в купальних костюмах з малюнком американського прапора.

Варто відзначити, що існують всього п'ять спін-оффів фільму "Американський пиріг". Перша кінострічка була випущена 9 липня 1999 року студією Universal Pictures. 2020 року вийшов останній фільм "Американський пиріг: Дівчата рулять", де немає акторів з минулих частин кінострічок.

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