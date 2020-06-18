У легендарному мультфільмі 'Ну, постривай!' з'являться нові герої. Фото

У відомому радянському мультфільмі, за ініціативи сочинського курорту "Роза Хутор", з'являться нові герої: Борсук Тім, Їжачок Шу і Косуля Уля.

Образи нових героїв представила студія "Союзмультфільм", повідомляє ТАСС.

Перезапуск усім відомого мультфільму запланували на осінь 2020-го року на честь 50-річного ювілею анімації "Ну, постривай!".

Борсук Тім, Їжачок Шу і Косуля Уля стануть не тільки новими персонажами мультику: на них покладено місію – стати символами гірського курорту. При цьому творці нової анімації заявили, що головні герої будуть наділені позитивними рисами, наприклад, Борсук Тім – сильний і добрий, Їжачок Шу – розумний і технологічно підкований, Косуля Уля – активна і весела.

За словами голови ради директорів "Роза Хутор" Сергія Бачина, на вибір нових героїв для "Ну, постривай!" вплинув той факт, що саме косуля, борсук і їжак є характерними мешканцями гірського Причорномор'я, де і розташовано курорт, який став партнером студії "Союзмультфільм".

Так виглядатимуть нові герої "Ну, постривай!"

Ехо Москви

Так виглядають добре знайомі герої "Ну, постривай!", які в цьому році відсвяткують 50-річчя

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний радянський мультфільм "Ну, постривай!" виявився небезпечним: у ньому знайшли харасмент.