У Китаї до річниці локдауну випустили фільм про Ухань

У п'ятницю, 22 січня, в Китаї випустили документальний фільм про місто Ухань, який присвятили річниці 76-денного локдауну. Стрічка називається "Дні та ночі в Ухані" (Days and Nights in Wuhan).

У картині представлено матеріали 30 режисерів, які передають всі страждання під час пандемії коронавірусу, який почав поширюватися по місту в грудні 2019 року. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як стало відомо, фільм "Дні та ночі в Ухані" має хорошу державну підтримку і тому його планують показати на багатьох фестивалях і в кінотеатрах.

Головним режисером кінострічки є Цао Цзіньлін. За його словами, він зняв фільм про боротьбу з епідемією COVID-19, а деякі деталі можуть викликати відгук у глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі помітили цікаву схожість між подіями, які розвиваються в світі через поширення коронавірусу та сюжетом знаменитого голлівудського блокбастера "Зараза".