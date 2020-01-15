У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Віддана"

13 січня о кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра українського фільму "Віддана".

Першими стрічку побачили: Юлія Саніна та Валерій Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лілія Пустовіт, LAUD, Олексій Гладушевський, Ірина Данилевська, Віталіна Ющенко, Олімпія Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаєв, Ірма Вітовська, Наталя Васько, Ірина Костюк, Сергій Созановський , Роман Луцький, Тоня Ноябрьова, Жан Гріцфельд т, Христина Сиволап, Маріанна Янушевич, А леся Романова, Надія Матвєєва, Олександра Новикова, Христина Бобкова, Соломія Вітвіцька і багато ін.

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

"Віддана" - історична драма, знята за мотивами роману "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович. Стрічка заворожує з першої секунди і переносить усіх глядачів в 1868год. Під час пожежі, доктор Ангер втратив дружину, проте зумів врятувати дочку Адель і Стефанію (дочка домашніх робітників). Він виховував дівчат, як рідних сестер, але через 25 років кордону між ними починають стиратися, а вир подій поглинає з головою ...

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