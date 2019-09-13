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13 вересня • оновлено в 12:24
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У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"

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11 вересня в кінотеатрі Оскар, Gulliver відбулася гала-прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт" з Дженніфер Лопес і Карди Бі.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"

Першими стрічку побачили Тоня Матвієнко, Христина Бобкова, Тоня Ноябрьова, Яна Клочкова, Володимир Борисенко, Ілля Кваша, Олена Єва, Олексій Дівєєв-Церковний, Мирослава Ульянина, В'ячеслав Соломка, Сергій Рибік, Роман Міхно, Вікторія клацаючи і багато інших.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Шахрайкі з Волл-стріт"

Про фільм:

Ці дівчата абсолютно точно не пишаються своєю професією, але за їхні послуги досить пристойно платять. Та ще й саме в тому місці, де вони працюють. Мова йде про неймовірно яскравих, спокусливих, чарівних стриптизерок. Дівчата працюють в елітному стриптиз-клубі, клієнтами якого є успішні фінансисти з Уолл-стріт – ці люди можуть непогано заплатити, вже повірте. Але те, що зароблялося неприємним і тяжкою працею, може дуже легко згоріти під час кризи. Всі заощадження дівчат знецінилися, і винними вони вважають саме їх клієнтів-фінансистів. Щоб їх провчити і забрати своє назад, стриптизерки побудували підступний план помсти своїм кривдникам – ці жінки не тільки красиві, а й неймовірно розумні і підступні. Ви й не помітите, як Ваш банківський рахунок спорожніє.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Шахрайкі з Волл-стріт" стартував з 12 серпня.

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