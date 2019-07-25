У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Падіння американської імперії"

24 липня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра кримінальної комедії оскароносного Дені Аркана – "Падіння американської імперії".

Першими стрічку побачили: Alyona Alyona, Аніта Луценко, Ірма Вітовська, Соломія Вітвіцька, Сергій Нікітюк, Анна Жижа, Володимир Бебешко, Ігор Кондратюк, Олексій Залевський, Оксана Гутцайт, Наталія Васько, Костянтин Грубич, Анна Добриднєва, Дмитро Горовенко, Микита Вакулюк, Міла Нітіч, Алекс Захарчук, В'ячеслав Соломка та багато інших.

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Фото: Прес-служба кінотеатру "Оскар"

Про фільм:

Скромняга П'єр-Поль, володар наукового ступеня, змушений підробляти кур'єром. В один прекрасний день, доставляючи чергову посилку, він першим виявляється на місці злочину і стає володарем мільйонного куша. Спокуса вирішити всі життєві проблеми велике. І поки він розмірковує повернути або привласнити величезну суму готівки, його починають переслідувати бандити, а поліція не спускає з нього очей. Рятуючись і від тих, і від інших, інтелектуал П'єр-Поль зустрічає фатальну красуню.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Падіння американської імперії" стартує з 25 липня.

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