У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра комедії "Побачення у Вегасі"

3 березня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) перебуваючи лась прем'єра романтичної комедії "Побачення у Вегасі".

Серед гостей допрем'єрного показу: Катерина Осадча, Maruv, Мішель Андраде, Володимир Остапчук, Павло Зібров, Віталіна Ющенко, Михайло Ясинський, Олег Собчук, Марина Дьяконенко, Микита Бичков-Андрієвський, Богдан Юсипчук, VovaZIL'Vova, Марія Виноградова, Олександр Прохоров, Вероніка Ясінська, Міла Єремєєва, Діана Глостер, Анна Носок, В'ячеслав Соломка, Лілія Кіш, Вікторія клацаючи і багато други е.

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Про фільм:

Артем ніби створений для роботи в реклам му агентств е. Він знає як знайти підхід до кожного клієнта. Звичайно ж, такий талант цінують на роботі. Саме тому, Артем отримав важливе завдання - підписати контракт в Лас-Вегасі. Так хлопець опинився на борту літака, де, познайомився з Оксаною. Як виявилося, вона теж працює рекламним агентом і летить до того ж клієнтові, що і Артем.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів фільм "Побачення у Вегасі" стартує з 5 березня 2020 р.

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