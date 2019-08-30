У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

28 серпня в кінотеатрі Оскар, Gulliver з нагоди 5-ї річниці Иловайской трагедії відстояти гала-прем'єра "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" з усією знімальною групою

Першими стрічку побачили: Тарас Костанчук, Олексій Мочанов, Василь Вірастюк, Ахтем Сейтаблаєв, Іван Тимченко, Алла Мартинюк і багато інших.

Перед початком зйомок режисер переглянув безліч матеріалів про Іловайську, щоб точно відтворити бої на знімальному майданчику. На зйомки стрічки було запрошено близько 50 бійців батальйону "Донбас", яким вдалося вижити в Іловайськ котлі.

За словами режисера, фільм заснований на свідченнях бійців, чиї розповіді лягли в основу сюжету. "Ми намагалися якомога правдивіше розповісти історію битви за Іловайськ, донести до глядача. Цей фільм - це подяка не тільки бійцям батальйону" Донбас ", які в 2014 році захистили Україну від агресора, але і всім тим, хто до сих пір продовжує нас захищати ".

Про фільм:

Іловайськ на всі віки увійде в трагічну історію українського народу. Подія, яка повинна була стати переможним для нашої армії, обернулося для нас найбільшим провалом. Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом з батальйоном "Донбас" і його командиром на прізвисько Бішут. Поранений чоловік разом зі своїм товаришем по службі виявилися в пастці – в місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом військовим допомагають тільки небайдужі місцеві жителі. Вони ж зроблять все можливе, щоб Бішут і його товариш могли вибратися за межі міста, на безпечну територію. Це реальна історія, яку прожив кожен українець.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" стартував з 29 серпня.

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