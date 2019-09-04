У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Куди ти пропала, Бернадетт"

3 вересня в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра комедійного детектива з Кейт Бланшетт в головній ролі – "Куди ти пропала, Бернадетт".

Першими стрічку побачили: Анатолій Анатоліч, Олена Лавренюк, Вероніка Ясінська, Оксана Берг, Микита Вакулюк, Андрій Кіше, Анастасія Даугуле, Сергій Костецький, Андрій Ковальов (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подольський, Емма Ді і багато інших.

Про фільм:

Бернадетт Фокс колись мала стати одним з найкращих і найцікавіших архітекторів Америки. Роки йшли, і пріоритети жінки помінялися – останні двадцять років вона більше своєї уваги приділяє родині. Зараз Бернадетт живе з успішним чоловіком і дочкою в нелюба місті Сіетлі. У неї є все, що потрібно для комфортного життя: любляча сім'я, затишний будинок, засоби. Але все одно жінку не можна назвати щасливою – і все через те, що вона не може знайти себе. З цією метою Бернадетт готова піти на відчайдушний крок – втекти з дому, щоб відправитися на проект в Антарктиду. Вона знає, що готувалася до цієї пригоди все життя, щоб перезапустити її в потрібний момент.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Куди ти пропала, Бернадетт" стартує з 5 серпня.

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