У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Берлін, я люблю тебе"

6 серпня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра романтичної драми – "Берлін, я люблю тебе".

Першими стрічку побачили: Alyona Alyona, Андре Тан, Оля Цибульська, Павло Зібров, Христина Соловей, Василиса Фролова, Кароліна Ашіон, Римма Зюбіна, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Сергій Нікітюк, Аніта Луценко, Іванна Онуфрійчук, Валерія Крук, Анна Жижа, Яна Андрєєва, Олег Виговський, Микита Вакулюк, Даша Трегубова, Ольга Атанасова, Lavika, Анна Різатдінова та багато інших.

фільм:

Вас вітає Берлін. Місто контрастів. Місто різнобічності. Місто неймовірних, цікавих і нестандартних людей. Берлін називають серцем колись розколотої країни, яка тільки 30 років тому об'єдналася назад. Скільки ж всього цікавого кожен день, кожну годину, кожну хвилину тут відбувається. Кожна людська історія – це щось неймовірне. Як багато доль перетинаються в Берліні: старий ловелас і неймовірно красива дівчина, підліток і трансвестит з проблемами, відомий режисер і багато-багато інших. Всі ці історії можуть бути веселими, драматичними, неймовірними – але всі вони точно справжні. І все це відбувається в неймовірному Берліні.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Берлін, я люблю тебе" стартує з 8 серпня.

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