Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

1.2т
Читати матеріал російською

26 листопада в прем'єрному кінотеатрі Оскар, Gulliver за підтримки Vogue UA відбулася вишукана прем'єра фільму "Абатство Даунтон", знятого за мотивами однойменного культового серіалу. Інтриги, тонкий гумор і пишність англійської аристократії в кіно з 28 листопада.

Партнери прем'єри: Penhaligon's, Collistar, ювелірний дім KIMBERLI. Напій вечора: Hendrix.

Першими картину подивилися Ірина Данилевська, Санта Дімополус, Сергій Лещенко, Олена Масюткіна, Ірина Заря, Алекс Захарчук, Олімпія Вайтмусташ, Злата Мітчелл, Олександра Новикова, Яна Кензіровская, Ірина Пікалова, Павло Сушко та інші гості.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги