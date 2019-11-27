У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

26 листопада в прем'єрному кінотеатрі Оскар, Gulliver за підтримки Vogue UA відбулася вишукана прем'єра фільму "Абатство Даунтон", знятого за мотивами однойменного культового серіалу. Інтриги, тонкий гумор і пишність англійської аристократії в кіно з 28 листопада.

Партнери прем'єри: Penhaligon's, Collistar, ювелірний дім KIMBERLI. Напій вечора: Hendrix.

Першими картину подивилися Ірина Данилевська, Санта Дімополус, Сергій Лещенко, Олена Масюткіна, Ірина Заря, Алекс Захарчук, Олімпія Вайтмусташ, Злата Мітчелл, Олександра Новикова, Яна Кензіровская, Ірина Пікалова, Павло Сушко та інші гості.

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