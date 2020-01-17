У кінотеатрі "Оскар" відбулася народна прем'єра фільму "Мої думки Тихі"

1 6 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Dream Town) перебуваючи лась прем'єра українського фільму "Мої думки Тихі".

Фільм представили: Ірма Вітовська, Антоніо Лукич, Дмитро Суханов, Андрій Лідаговської й. Також серед гостей були: Віталіна Ющенко, Іван Пилипець, Олександра Новикова, і багато други е.

Про фільм:

"Мої думки Тихі" - це історія про молодого звукорежисер, який мріяв змінити своє життя, адже невдач було досить. І нарешті, доля посміхнулася йому. Щоб отримати гарну роботу і переїхати в іншу країну, залишився один крок - записати звуки тварин для нової гри. Але не все так просто, якщо мама вирішила скласти компанію в подорожі ...

Квитки на фільм "Мої думки Тихі" - вже в продажу: oskar.kyiv.ua.

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