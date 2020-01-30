У кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра фільму "Маленькі жінки"

28 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра романтичного фільму "Маленькі жінки".

Першими стрічку побачили: Аліна Паш, Санта Дімопулос, Анна Андрес, Віталіна Ющенко, Тоня Ноябрьова, Анатолій Анатоліч, Філіп Власов, Олена Бурба, Жан Гріцфельдт, Яна Клочкова, Ол і мпія Вайтмусташ, Вікторія Батуі, Ірина Заря, Анастасія Зоря, Анна Браженко , Алекс Захарчук, Анастасія Даугуле, Наталія Васько, Злата Мітчелл і багато ін.

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Фото: Кирило Авраменко, Юрій Яцкуліч, Юрій Строкань

Про фільм:

"Маленькі жінки" - це романтична історія про чотирьох прекрасних сестер. Вони дуже різні, але найбільше відрізняється Джо. Дівчина терпіти не може стереотипи і хоче досягти всього сама. Головна мета - зробити все для того, щоб її п'єси ставили на великих театральних сценах .

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Маленькі жінки" стартує 30 січня 2020р.

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