У кінотеатрі "Оскар" відбулася гала-прем'єра фільму "Джентльмени"

27 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулась гала-прем'єра фільму "Джентльмени".

Першими стрічку побачили: Санта Дімопулос, Лілія Пустовіт, Ася Мхітарян, Катя Сільченко, Ніна Васадзе, Поліна Неня, Іванна Онуфрійчук, Діана Глостер, Валід Арфуш, Віта Кін, Оксана Берг, Христя Храновська, Роман Кіндрачук, Ахтем Сейтаблаєв, Віталіна Ющенко, Маша Шубіна, Ілля Чичкан, Ольга Слонь, Дмитро Заходякін, Аліна Косичкина, Анастасія Даугуле, Богдан Юсипчук, Данила Подільський, Ірина Заря, Анастасія Зоря, Олександра Новикова, Вероніка Ясінська, Аліса Купер, Алік Шпилюк та багато інших .

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Фото: Кирило Авраменко

Про фільм:

Міккі Пірсон, випускник Оксфордського університету, створив прибуткову бізнес-імперію і відкрив кілька філій виробництва марихуани в Лондоні. Схема вийшла дуже вдалою. Заробивши грошей, Міккі вирішує продати нелегальний бізнес впливовим мільярдерам з США, але не все так просто, якщо на шляху стоять справжні джентльмени.

Український трейлер ""

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Джентльмени" стартує 30 січня 2020р.

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