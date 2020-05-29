У Києві відкрився автокінотеатр на Лівому березі

Кіно 13:57, 29.05.2020

Відтепер мешканці столиці можуть насолоджуватися фільмами на великому екрані, не виходячи зі своїх авто.

Майже 70 машин завітало на відкриття. Під час перегляду глядачі залишалися у своїх автівках, а звук транслювався через FM-хвилю. Адміністратори кінотеатру були в масках та рукавицях. Контроль квитків здійснювався безконтактно.

Автокинотеатр Kinolife Cinema працює на території паркінгу Арт-Заводу “Платформа” щоденно. Переглянути афішу та придбати квитки можна на сайті.

Репертуар буде змінюватися щотижня, тож попереду ще багато чудових фільмів. Kinolife Cinema чекає вас у гості. Без позитивних емоцій та гарного настрою додому не відпустить.

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