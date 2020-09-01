У Києві стартували зйомки містичного трилера за участю американського актора. Фото

У Києві почалися зйомки трилеру з елементами містики "Егрегор", в якому головну роль зіграє американський актор Омрі Роуз і українська актриса Олена Лавренюк.

Як пише пресслужба Держкіно, в основі сюжету – історія про таємний орден, який утворює містичні Егрегори, щоб отримати можливість керувати свідомістю людства, а згодом – заволодіти світом (фото дивіться нижче).

"Зйомки фільму відбудуться в Україні – у Києві та Львові, а також у Польщі та США, а саме в у Нью-Йорку. Реліз фільму планується на 2021 рік", – йдеться в повідомленні.

Розпочалися зйомки фільму "Егрегор" usfa.gov.ua

Відзначимо, що Омрі Роуз – відомий своєю участю у стрічках "Непокора" (2018) і "Ліга справедливості" (2017). А Олена Лавренюк знімалася у фільмах "Dzidzio Контрабас" та "11 Дітей з Моршина".

Фільм "Егрегор" usfa.gov.ua

Зйомки містичного трилера "Егрегор" usfa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото зі зйомок комедійного бойовика компанії Netflix The Last Mercenary ("Останній найманець") у Києві, де головну роль зіграє відомий актор Жан-Клод Ван Дам.