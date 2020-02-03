У Києві покажуть біографічний фільм "Мадонна. Народження легенди" в камерній обстановці

6 лютого о Caribbean Club Concert-Hall відбудеться показ біографічного фільму "Мадонна. Народження легенди" і музичне шоу "Madonna" від Ultramarine Girls Band.

Мадонна - королева поп-музики. На її рахунку мільйони платівок і концертів, за її плечима - мільйони відданих фанатів. Вона захоплює, вражає і провокує. Але в 1979 році в Нью-Йорку Мадонна Луїза Чікконе була нікому невідомою танцівницею, яка вирішила стати співачкою. Так почався її шлях до приголомшливої слави.

Біографічний фільм "Мадонна. Народження легенди" кінорежисера Гая Гуїдо знятий на стику ігрового та документального кіно. Він розповідає про початок феноменальною кар'єри поп-ікони: від гри на барабанах в нью-йоркської групи Breakfast Club до запису першого студійного альбому.

У 1979 році Мадонна Луїза Чікконе була молодою, але дуже амбітною танцівницею. Вона знайомиться з групою Breakfast Club і стає частиною команди, спочатку граючи на барабанах, а потім - на гітарі. Її наполегливість і цілеспрямованість лякає і одночасно захоплює учасників групи. Але поступово Мадонна переконує їх, що може бути вокалісткою. Так починається непростий зоряний шлях Мадонни - формується її стиль, манера співу і поведінки. Мадонна буквально робить себе сама!

Фільм зняв режисер Гай Гуїдо, а учасники групи Breakfast Club зіграли самі себе. Юну Мадонну зіграла Джеймі Олд, а про її феноменальне схожість з Мадонною написали всі медіа.

Після показу фільму відбудеться музичне шоу "Madonna" у виконанні жіночого колективу Ultramarine Girls Band, який вдало поєднує коктейль з таланту, доброго смаку, яскравої зовнішності і почуття стилю. У цей вечір знамениті пісні зі скарбниці світової музики відкриють великі таємниці душі!

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