У героїні серіалу 'Хід королеви' міг бути реальний прототип: хто така Віра Менчик

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що головна героїня популярного серіалу "Хід королеви" Бет Хармон повторює життя російської емігрантки з Великобританії Віри Менчик.

У першій половині ХХ століття вона також, як і Бет, стала першою жінкою, яка змагалася з чоловіками у грі з шахів. Про це повідомляє видання The Insider.

Як стало відомо, Менчик народилася в Москві, а в 1921 році жінка переїхала до Великобританії і вступила в шаховий клуб. Її родзинкою було те, що вона грала дуже тихо.

У 1927 році Менчик стала чемпіонкою світу серед жінок з шахів. Вже через кілька років жінка взяла участь в гросмейстерському турнірі з чоловіками. А в 1935 році Менчик взяла участь у шаховому турнірі в СРСР.

Варто відзначити, що на відміну від Хармон, жінка окрім шахматів мала й інші захоплення – вона грала в теніс і ліпила фігури з глини.

Крім того, в XXI столітті Менчик додали у Всесвітній шаховий зал слави в Америці, а також вона стала першою жінкою в ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський письменник Стівен Кінг поділився з шанувальниками серіалом 2020 року, який найбільше йому сподобався. Це картина "Хід королеви" від Netflix.