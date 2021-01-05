У Данії показали мультфільм про чоловіка з найбільшим статевим органом. Відео

У Данії відбулася прем'єра нового мультфільму, де головний герой Джон Діллерманд з'являється з найбільшим статевим органом. У ролику йдеться, що він "не може нічого з ним зробити".

Так, показ стрічки відбувся на телеканалі для дітей DR Ramasjang. Про це повідомляє видання SVT (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в мультфільмі статевий орган Джона "виручає" його в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, коли чоловікові потрібен повідець для собаки або ж коли сусід потребує допомоги, щоб повісити прапор.

Момент з мультфільму Скриншот

Іноді статевий орган живе своїм життям, наприклад, коли він краде морозиво у дитини.

Варто зазначити, що стрічка призначена для дітей у віці від чотирьох до восьми років. Всього буде транслюватися 20 серій серіалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Бразилії в одному з парків Пернамбуку відкрили скульптуру у вигляді жіночого статевого органа під назвою "Діва". Автором є художниця Джуліані Нотару.