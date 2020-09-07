У Чехії помер володар "Оскара" Іржі Менцель

У Чехії 5 вересня помер володар премії "Оскар", відомий режисер Іржі Менцель. Йому було 82 роки.

Про сумну новину повідомила його дружина Ольга на своїй сторінці в Instagram. За її словами, останні три місяці життя для Іржі були важкими.

"Дякую тобі за кожен день, коли я могла бути з тобою. Бажаю тобі гарної хмаринки, як ти сам сказав", – написали в коментарях.

Іржі Менцель з дружиною Ольгою, 2004 рік. Instagram Olga Menzelová

Відзначимо, що в листопаді 2017 року режисер потрапив до лікарні через менінгококову інфекцію. Він переніс операцію на головному мозку і провів деякий час у штучній комі. Після виписки Менцель пересувався в інвалідному візку.

Іржі Менцель – автор понад 20 кінофільмів. Найбільшу славу і популярність йому принесла стрічка "Потяги під пильним наглядом" ("Ostře sledované vlaky", 1966 року), створена за романом Богуміла Грабала. У 1967 році кінокартина як найкращий іноземний фільм здобула премію "Оскар".

Зліва – володар премії "Оскар" Іржі Менцель. Magazín.Aktuálně.cz – Aktuálně

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