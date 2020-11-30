У Британії вказали на недостовірність у серіалі "Корона" і звернулися до Netflix

Міністр культури Великої Британії Олівер Дауден заявив, що стримінговий портал Netflix повинен додати в початкові титри серіалу "Корона" інформацію про "вигаданий сюжет".

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами Даудена, глядачі, які не застали цих історичних подій, можуть прийняти їх за правду, що може завдати шкоди громадському образу британської монархії. Він пояснив, що позначку необхідно буде додати до кожного епізоду шоу. Міністр запланував безпосередньо звернутися з таким проханням до Netflix.

"Це безперечно поставлений художній твір, але, як і у випадку з іншими проєктами, Netflix повинен був з самого початку це прояснити. Без цього пояснення ціле покоління глядачів, які не жили в ті часи, сприймуть вигадку за правду", – заявив міністр.

Думку про необхідність показувати в "Короні" попередження про художній вимисел поділяє й брат принцеси Діани Чарльз Спенсер.

"Це допоможе, якщо на початку кожної серії буде написано: "Це вигадка, заснована на деяких реальних подіях", – розповів Спенсер. На думку члена королівської сім'ї, в шоу багато домислів.

Четвертий сезон "Корони" вийшов на стримінг-сервісі 15 листопада. Дія відбувалася в період між 1977 і 1990 роками. В останньому сезоні серіалу показано історію принца Чарльза і принцеси Діани. Автори серіалу стверджують, що драма заснована на реальних подіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, прем'єра нового сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення в королівській сім'ї.