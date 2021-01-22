У Британії стартує серіал про трьох квірів та їхню боротьбу зі СНІДом

У п'ятницю, 22 січня, на британському телеканалі Channel 4 відбудеться прем'єра серіалу "Це гріх" про трьох квір-друзів, які у 1981 році переїхали в Лондон. У картині також заторкнута тема епідемії СНІДу.

Так, режисером драми став Рассел Т. Девіс. Детальніше про серіал – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте новину до кінця).

"Це гріх" – історія трьох квір-друзів, які у 1981 році переїжджають з глибинки в Лондон, щоб почати нове, вільне життя, не соромлячись своєї орієнтації. Протягом десятиліття їхня дружба пройде кілька випробувань, а кожен з них особисто зіткнеться з епідемією СНІДу.

У серіалі зіграли такі актори, як Оллі Александер, Омарі Дуглас, Лідія Вест, Каллум Скотт Хауеллс, Ніл Патрік Харріс та інші.

Сам термін "квір" несе в собі більш політичний і соціальний підтекст та об'єднує всі гендери та сексуальні орієнтації, які відрізняються від громадської більшості. Поняття виникло саме як відповідь наявним рамкам й обмеженням, а самі квір-люди себе не асоціюють із певною статтю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єру нового фільму бондіани "Не час помирати" в черговий раз перенесли. Картина вийде на екрани 8 жовтня 2021 року.