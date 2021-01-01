У Британії помер актор із серіалу "Доктор Хто"

Дар'я Дурова Кіно 17:19, 1.01.2021

У Британії 1 січня помер 92-річний актор Марк Іден, який боровся з хворобою Альцгеймера.

Як повідомив агент актора, смерть настала в п'ятницю рано вранці в лікарні. Актора госпіталізували ще в листопаді-2020, передає The Sun.

"Він помер мирно", – додав представник англійського актора. Додамо, справжнє ім'я Ідена – Дуглас Джон Малін.

Іден відомий за роллю Марко Поло в серіалі "Доктор Хто". Він також зіграв Алана Бредлі в "Коронаційний вулиці". Крім цього, з'являвся в таких фільмах і серіалах:

  • "Кутова кімната" (1962);

  • "Святий" (1963);

  • "Прокляття темно-червоного вівтаря" (1968);

  • "Ісус із Назарета" (1977);

  • "Професіонали" (1980);

  • "Пуаро" (1993);

  • "Катастрофа "(2008) та ін.

Іден народився в 1928 у Лондоні, кинув школу в 14 років і працював на ярмарку. В молодості він приєднався до трупи акторів у театрі Royal Court. Знімався в кіно більше п'ятдесяти років.

Марк Іден у молодості:

wallofcelebrities.com
wallofcelebrities.com
wallofcelebrities.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового року помер відомий британський репер Деніел Думілей, який виступав під псевдонімом MF Doom. Йому було 49 років.

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