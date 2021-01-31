У Бразилії зняли серіал і показали українців як "нечисту силу"

Obozrevatel Кіно 09:37, 31.01.2021 Оновлено: 10:03, 31.01.2021

У Бразилії вийшов серіал, в жанрі "фентезі" під назвою "Бездушні", в якому українців показали з містичної сторони. Дата релізу фільму відбулася в жовтні 2020 року, тому кінострічка доступна в мережі.

За сюжетом показується місто кінця 80-х років минулого століття, який був заснований мігрантами з України. Сам серіал починається зі зникнення молодої Галини 1988 року. Коли дівчина пропала, жителі міста святкували Івана Купала. В результаті трагедії свято виключили з міського календаря. Але через тридцять років події повторюються.

Головна героїня серіалу "Бездушні".
скріншот з відео

Багатьох українських глядачів здивували містичні мотиви в серіалі. Так, головна героїня серіалу – українка, яка використовує народні пісні як заклинання. Крім цього, в одній зі сцен діти їдять борщ, правда страва схожа більше на кров. Школярі завжди вкрай офіційно звертаються один до одного – Роман, Іван.

Варто відзначити, що поки що знято перший сезон серіалу. У ньому десять серій, кожна триває від сорока хвилин до години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Бріджертон" встановив абсолютний рекорд Netflix за кількістю переглядів.

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