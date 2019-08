Творці "Гри престолів" розкрили важливий момент фіналу: фанати в сказі

Творці популярного серіалу "Гра престолів" виклали в мережу сценарій останньої серії восьмого сезону, розкривши один з хвилюючих фанатів моментів.

За даними NME, йдеться про вчинок дракона Дейенеріс Дрогона, який після смерті наїзниці спалив горезвісний Залізний трон, якого вона так хотіла.

Фанати довгий час думали, що це символічний момент, в якому ставиться крапка в історії про постійні спроби завоювати крісло королів з мечів. Дрогон, за версією шанувальників, зрозумів, що трон був символом влади, яка в кінцевому підсумку розбестила і звела в могилу Дейенеріс. Однак виявилося все набагато банальніше.

В офіційному сценарії зазначено: "Дракон піднімається на задні лапи, підносячись над Джоном. Він дивиться на Джона. Ми бачимо, як вогонь з'являється в його горлі. Джон теж це бачить і готується до смерті. Дрогон хоче спалити весь світ, але він не чіпає Джона. Він видихає полум'я на стіну і підриває залишки величезних кам'яних блоків. Ми бачимо, як через плече Джона вогонь рухається до трону – це не мета гніву Дрогона, а просто німий свідок, який опинився в епіцентрі пожежі. Крізь леза трону ми бачимо, як полум'я поглинає його", – йдеться в сценарії.

Тобто, Залізний Трон всього лише виявився на шляху люті Дрогона, який втратив свою "мати" Дейенеріс.

"Воу Воу Воу! Ви хочете сказати, що в той момент, коли Дрогон спалив Залізний трон в фіналі "Гри престолів", він навіть не цілився в нього", "Це відстій", "Німий свідок", "Тобто спалювання Залізного Трону було абсолютно випадковим, не мало значення? Піди розберися", "Я відчуваю себе тупим (dumb перекладається, як тупий або німий. Гра слів. - Ред) свідком, прочитавши це", – обурилися фанати.

"Jon climbs the stairway. When he nears the top he sees Dany, already dismounted, walking towards him. For a moment, Drogon's unfolding wings spread behind her back, an unsettling image. Her Satanic Majesty's Request." #GameOfThrones pic.twitter.com/QWC25pYpsA