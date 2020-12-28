Творці фільму "Диво-жінка" оголосили про плани зняти третю частину
Компанія Warner Bros. взялася за роботу над третьою частиною популярного фільму "Диво-жінка". Головну роль знову зіграє актриса Галь Гадот. Режисерка – Петті Дженкінс.
Як стало відомо, нову частину кінострічки планують показати в усіх кінотеатрах країни. Про це повідомляє видання Variety.
За словами глави Warner Bros. Тобі Еммеріх, шанувальники з усього світу продовжують захоплюватися Діаною Прінс. У компанії раді, що можуть продовжити її історію.
Нагадаємо, "Диво-жінка: 1984" – супергеройський фільм режисерки Петті Дженкінс, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Є четвертим фільмом Розширеного всесвіту DC після "Загону самогубців". У фільмі знялися Галь Гадот, Кріс Пайн, Денні Г’юстон, Робін Райт і Девід Тьюліс.
У сюжеті кінострічки йдеться про впливового бізнесмена Лорда, який мріє стати богом серед смертних. Для цього він не шкодує коштів і збирає з усіх куточків світу різноманітні магічні артефакти, намагаючись знайти той, який зможе подарувати йому безмежну силу і могутність. У пошуках йому допомагає фахівчиня із давньої історії, докторка Барбара Енн Мінерва.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного фільму "Диво-жінка: 1984" приховали в сцені після титрів зіркове камео.