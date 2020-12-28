Творці фільму 'Диво-жінка' оголосили про плани зняти третю частину

Компанія Warner Bros. приступила до роботи над третьою частиною популярного фільму "Диво-жінка". Головну роль все так само зіграє актриса Галь Гадот. А режисером буде Петті Дженкінс.

Як стало відомо, нову частину кінострічки планують показати в усіх кінотеатрах країни. Про це повідомляє видання Variety.

За словами глави Warner Bros. Тобі Еммеріх, шанувальники з усього світу продовжують захоплюватися Діаною Прінс. У компанії раді, що можуть продовжити її історію.

Нагадаємо, "Диво-жінка: 1984" – супергеройський фільм режисера Петті Дженкінс, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Є четвертим фільмом Розширеного всесвіту DC після "Загону самогубців". У фільмі знялися Галь Гадот, Кріс Пайн, Денні Хьюстон, Робін Райт і Девід Тьюліс.

У сюжеті кінострічки розповідається про впливового бізнесмена Лорда, який мріє стати богом серед смертних. Для цього він не шкодує коштів і збирає з усіх куточків світу різноманітні магічні артефакти, намагаючись знайти той, який зможе подарувати йому безмежну силу і могутність. У пошуках йому допомагає фахівець з давньої історії доктор Барбара Енн Мінерва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного фільму "Диво-жінка: 1984" приховали в сцені після титрів зіркове камео.