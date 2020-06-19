Творці дівчинки-козулі з нових серій "Ну, постривай!" осоромилися з рогами. Фото

Антон Малиновський Кіно 21:22, 19.06.2020 Оновлено: 21:38, 19.06.2020

Творці одного з нових персонажів для мультфільму "Ну, постривай!" – козулі Улі – намалювали їй роги, які притаманні тільки чоловічим особинам цих тварин.

Увагу на це звернули в Telegram-каналі "Двач/2ch". Вони опублікували комікс, де вказана вирізка з Вікіпедії зі згадуванням того, що роги є тільки у самців косуль.

А ось самки, до яких, судячи із заяви творців нових серій мультфільму, і належить Уля – безрогі. Однак на опублікованих раніше зображеннях нових героїв видно, що Уля має два роги синього кольору.

Комікс про роги дівчинки-козулі з "Ну, постривай!"
Telegram-канал "Двач / 2сh"
Публікація про роги дівчинки-козулі з "Ну, постривай!"
Telegram-канал "Двач / 2сh"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відомому радянському мультфільмі "Ну, постривай!", З ініціативи сочинського курорту "Роза Хутір", з'являться нові герої: Борсук Тім, Їжачок Шу і Косуля Уля.

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