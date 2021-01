Творці 'Чорнобиля' та 'Дилди' знімуть для HBO серіал за грою The Last Of Us

Творець популярного фільму "Дилди" Кантемір Балагов і режисер стрічки "Чорнобиль" Крейг Мейзін знімуть серіал для НВО "Один із нас" за грою The Last Of Us.

Відповідну заяву зробив продюсер Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram. Він порівняв новину з казкою "Попелюшка", в ролі якої виступає Балагов.

За словами продюсера, це приклад того, як працює сучасна кіноіндустрія, в якій не втрачають ні вік, ні національність, ні країну походження професіонала.

Він додав, що серіал планують показати в таймслоті, де демонстрували показ "Ігри престолів".

Сам Балагов також прокоментував на сторінці в Instagram новину про серіал "Один із нас". Він зазначив, що є великим фанатом The Last Of Us і ніколи не забуде, як ця гра показала йому те, що він раніше в собі не бачив.

"Я до останнього не вірив, що це стане можливим. Мрійте, рідні!" – підсумував режисер.

