Творець фільму "Смертельна зброя" оголосив про зйомки фінальної частини кінострічки

Творець популярного фільму "Смертельна зброя" Річард Доннер заявив, що планує зняти п'яту частину кінострічки. За його словами, це буде фінал оповідання про пригоди Мартіна Ріггса і Роджера Мерта.

Так, у головних ролях так само знімуться Мел Ґібсон і Денні Гловер. Про це режисер повідомив виданню The Telegraph.

Як стало відомо, завершення історії – привілей самого Доннера, він вважає це своїм обов'язком.

Варто відзначити, що зараз режисер тільки готується приступити до зйомок. Дата прем'єри і сюжет поки невідомі.

Мел Ґібсон і Денні Гловер КиноПоиск

Нагадаємо, "Смертельна зброя" – це художній фільм, бойовик режисера Річарда Доннера, знятий в США у 1987 році. Кінострічка стала одним з найбільш відомих бойовиків 1980-х років.

За сюжетом, молода дівчина здійснює самогубство, викинувшись серед ночі з лоджії готелю. Рано вранці детектив Мартін Ріггс перехоплює повідомлення про снайпера, прибуває на місце, і вбиває снайпера, а після здійснює затримання наркоторговців, під час якого гинуть майже всі продавці. На місце смерті дівчини прибуває поліцейський детектив. Дізнавшись ім'я загиблої і імена її батьків, він розуміє, що це донька його товариша по службі. Перебуваючи у себе вдома, Ріггс намагається застрелитися, але в останній момент зупиняється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Мел Ґібсон висловився про конфлікт у Нагірному Карабасі й виступив на підтримку вірменського народу.