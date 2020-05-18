Турецький серіал "Вітер кохання" схвилював українців: де дивитися 2 сезон онлайн

Телеканал 1+1 покаже другий сезон знаменитого турецького серіалу "Вітер любові" (в Росії транслювався під назвою "Ветреный"). Перший сезон романтичної стрічки, який був презентований на ТБ у квітні 2020 року, викликав фурор серед українців.

Другий сезон серіалу складається із 44 серій. У понеділок, 18 травня в ефірі покажуть дві перші серії (45 і 46 серії серед загальної кількості епізодів серіалу). OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що серіал і де дивитися всі серії "Вітер кохання" 2 сезон онлайн (відео розміщене в кінці матеріалу).

Читайте подробиці про перший сезон серіалу "Вітер кохання" за посиланням.

"Вітер кохання" 2 сезон ТСН

"Вітер кохання" 2 сезон: про що серіал

За сюжетом серіалу "Вітер кохання" Міран – онук Азізе Аслан-бея – під чужим ім'ям одружує на собі дочку кревного ворога, щоб помститися за смерть матері, але сам закохується в неї. Коли помста здійснена, він усвідомлює, що накоїв, і намагається врятувати їхню любов і стосунки, але вчинок вже зроблений, і ворожнеча між родинами розгорається все більше і більше.

В кінці 1 сезону Міран іде на максимальні жертви, щоб повернути кохану Реян. Після 28 років ворожнечі між їхніми родинами вони стикаються з багатьма труднощами.

"Вітер кохання-2" Сutinsight.com

У другому сезоні розкриваються справжні причини ворожнечі та інтриги між сім'ями Шадоглу і Аслан-беями. Нарешті відкривається правда про те, хто батьки Мірана і Реян. Основна проблема полягає в тому, що протистояння їхніх сімей виникло не просто через смерть синів Аслан-бей. Протистояння триває десятиліттями, і обидві сім'ї підкоряються чітким правилам, в яких є санкції за їхнє порушення.

Саме з цим покаранням стикаються Міран і Реян у другому сезоні. Якщо в першому сезоні вони намагалися рятувати свою любов, то в другому вони зобов'язані врятувати свої сім'ї в Мір'яті.

"Вітер кохання" 2 сезон: актори і ролі

Акин Акинозю – Міран, головний герой серіалу, який ріс без батька

Ебру Шахін – Реян, головна героїня, в яку шалено закохався Міран

Гайда Аксель – Азізе Аслан-бей, бабуся Мірана.

Серхат Тутумлуер – Хазар Шадоглу, батько Реян.

Ілай Еркек – Ярен Шадоглу, двоюрідна сестра Реян, яка також закохується в Мірана.

Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу.

Також у серіалі знімалися популярні турецькі актори Гюльчін Сантироглу, Маджит Сонкан, Сердар Озер, Ойя Унустаси, Тансу Ташанлар, Сервет Пандурі, Інджія Шен і Еда Башламишли.

Де дивитися всі серії "Вітер кохання" 2 сезон онлайн

Всі серії "Вітер кохання" транслюються на 1+1 по буднях – з понеділка до п'ятниці – відразу по 2 серії. Трансляція другого сезону на ТБ стартувала 18 травня.

Всі серії "Вітер кохання" 2 сезон опубліковані на офіційному сайті телеканалу 1+1. На відеохостингу YouTube серії недоступні. Дивитися онлайн всі серії "Вітер любові" (1+1) можна тільки на території України.

Дивитися всі серії "Вітер кохання" можна за цим посиланням.

"Вітер кохання": чи буде 3 сезон

Оригінальна версія серіалу "Вітер кохання" у Туреччині закінчилась на 2 сезоні – поки що невідомо, чи буде 3 сезон.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які серіали дивитися на українському телебаченні у травні 2020 року.

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