Цимбалюк став альфонсом у серіалі "Розколоті сни": де дивитися всі серії онлайн

У понеділок, 21 вересня, на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра серіалу "Розколоті сни", в якому актор Тарас Цимбалюк зіграв альфонса Максима.

Артист розповів, що йому сподобалася роль негативного героя, адже 90% попередніх його персонажів були позитивними. На його думку, це спосіб спробувати себе в новому образі. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з сюжетом стрічки і розповідає, де дивитися всі серії онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про що серіал "Розколоті сни"

У центрі сюжету – історія про семирічних близнючок Кіру та Аделіну, яких після загибелі батьків відправили в дитячий будинок. Коли їм виповнилося 15 років, дівчат хотіли всиновити. Але директорка дитбудинку не вподобала Аделіну через її характер, тому вона вирішила, що Кірі в новій сім'ї без проблемної сестри буде краще.

Аделіна підслухала розмову і хитрим способом залишила дитячий будинок замість сестри. Через чотирнадцять років дівчата зустрілися, але згодом Кіру вбили на очах у сестри. Тому Аделіна вирішила за будь-яких умов знайти вбивцю, але для цього знову стала Кірою.

Серіал "Розколоті сни". Пресслужба телеканалу "Україна"

Коли виходять нові серії "Розколоті сни"

Серіал, який складається з 16 серій, буде виходити на телеканалі "Україна" з понеділка по четвер о 21:00. Щодня транслюється по два епізоди. Згодом серії з'являться на YouTube-каналі "України".

Євгенія Лоза в головній ролі. Пресслужба телеканалу "Україна"

Хто знімався в серіалі "І будуть люди":

Маша і Саша Гвоздецькі;

Вероніка Лук'яненко;

Євгенія Лоза;

Дмитро Пчела;

Антон Батирєв;

Анатолій Руденко;

Наталка Денисенко;

Тарас Цимбалюк;

Валерій Ніколаєв;

Ірина Безрукова;

Леонід Громов;

Анастасія Іванова;

Данило Сушко.

Серіал "Розколоті сни" на телеканалі "Україна". Пресслужба телеканалу "Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на телеканалі СТБ 14 вересня відбулася прем'єра історичного серіалу "І будуть люди". У центрі сюжету – історія, яка розгортається на Полтавщині в період із 1901 по 1932 роки.