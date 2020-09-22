Цимбалюк став альфонсом у серіалі "Розколоті сни": де дивитися всі серії онлайн

Ольга Веркалець Кіно 13:05, 22.09.2020

У понеділок, 21 вересня, на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра серіалу "Розколоті сни", в якому актор Тарас Цимбалюк зіграв альфонса Максима.

Артист розповів, що йому сподобалася роль негативного героя, адже 90% попередніх його персонажів були позитивними. На його думку, це спосіб спробувати себе в новому образі. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з сюжетом стрічки і розповідає, де дивитися всі серії онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про що серіал "Розколоті сни"

У центрі сюжету – історія про семирічних близнючок Кіру та Аделіну, яких після загибелі батьків відправили в дитячий будинок. Коли їм виповнилося 15 років, дівчат хотіли всиновити. Але директорка дитбудинку не вподобала Аделіну через її характер, тому вона вирішила, що Кірі в новій сім'ї без проблемної сестри буде краще.

Аделіна підслухала розмову і хитрим способом залишила дитячий будинок замість сестри. Через чотирнадцять років дівчата зустрілися, але згодом Кіру вбили на очах у сестри. Тому Аделіна вирішила за будь-яких умов знайти вбивцю, але для цього знову стала Кірою.

Серіал "Розколоті сни".
Пресслужба телеканалу "Україна"

Коли виходять нові серії "Розколоті сни"

Серіал, який складається з 16 серій, буде виходити на телеканалі "Україна" з понеділка по четвер о 21:00. Щодня транслюється по два епізоди. Згодом серії з'являться на YouTube-каналі "України".

Євгенія Лоза в головній ролі.
Пресслужба телеканалу "Україна"

Хто знімався в серіалі "І будуть люди":

  • Маша і Саша Гвоздецькі;

  • Вероніка Лук'яненко;

  • Євгенія Лоза;

  • Дмитро Пчела;

  • Антон Батирєв;

  • Анатолій Руденко;

  • Наталка Денисенко;

  • Тарас Цимбалюк;

  • Валерій Ніколаєв;

  • Ірина Безрукова;

  • Леонід Громов;

  • Анастасія Іванова;

  • Данило Сушко.

Серіал "Розколоті сни" на телеканалі "Україна".
Пресслужба телеканалу "Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на телеканалі СТБ 14 вересня відбулася прем'єра історичного серіалу "І будуть люди". У центрі сюжету – історія, яка розгортається на Полтавщині в період із 1901 по 1932 роки.

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