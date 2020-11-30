Цілик про героїв фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": до війни вже звикли, сприймають її як рутину

У четвер, 26 листопада, у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу. Режисерка Ірина Цілик розповіла, як герої її стрічки сприймають війну і чи вважають вони себе патріотами.

Подробицями Цілик поділилася в інтерв'ю "24 каналу". За словами режисерки, герої її картини – сім'я Анни, – які живуть в прифронтовій Красногорівці, сприймають війну як норму, рутину. Вони не звертають увагу на обстріли, адже за характером звуку чітко визначають, що куди летить, що звучить небезпечно, а що – безпечно. Що стосується патріотизму – вони дуже люблять своє місто, і для них було б великим випробуванням покинути свій дім, поїхати кудись в інші світи.

Кадр із фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" 112.ua

"Війну кожен переживає по-своєму... Я помітила, що на Донбасі більшість цивільних людей до війни вже звикли, сприймають її як рутину, як норму. Особливо це впадає в очі, коли ти спілкуєшся з дітьми, тому що вони виросли під час війни, і ці "правила гри" відомі їм уже давно. Вони не звертають на це увагу, вони за характером звуку чітко визначають, що куди летить, що звучить небезпечно, а що – безпечно... А якщо говорити про патріотизм, то мені дуже подобається, що саме сім'я Анни та її дітей є патріотами свого міста, це дуже відчувається. Вони дуже люблять свою Красногорівку, і саме для цієї сім'ї було б великим випробуванням покинути свій дім, поїхати кудись в інші світи", – заявила Цілик.

Кадр із фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" 112.ua

Вона також додала, що в героїні "Земля блакитна, ніби апельсин" Анни було багато думок і сумнівів: залишитися разом із дітьми в Красногорівці або виїхати з неї. Але її патріотизм щодо власного міста переміг і це, за словами Цілик, дорогого варте.

Кадр із фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" 112.ua

"Звичайно, в Анни багато сумнівів, адже це величезна відповідальність залишитися разом із дітьми або поїхати, обидва варіанти непрості, але вона зробила цей вибір. І це люди, які живуть на території України, мають проукраїнські погляди, хоча вони не належать до дуже активних патріотів. Але цей їхній патріотизм щодо власного міста, він дуже дорогого вартий, я думаю, що з цього все починається", – поділилася Цілик.

У фільмі "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідається про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця сім'я є дуже дружньою й життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни.

Кадр із фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй надав президент Володимир Зеленський.