"Це нестерпно": зірка "Універу" розповіла про хворобу сина

Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова потрапила в лікарню разом з сином Василем.

Про це вона розповіла на особистій сторінці в Instagram. Також Кожевнікова додала до публікації фото, на якому позувала на ліжку і тримала за руку хлопчика.

Марія Кожевнікова

"У лікарні. Нестерпно, коли малюки хворіють. Будь ласка, не ходіть зараз з дітками в місця масового скупчення! Школи в регіонах і в Москві закривають на карантин, через підвищену захворюваність на грип та ГРВІ. Лікарні переповнені", – зазначила Марія.

Марія Кожевнікова Фото: instagram/mkozhevnikova

Трохи пізніше Кожевнікова опублікувала ще один пост, в якому розповіла подробиці стану сина. За словами зірки, вона з дитинства боїться лікарень, тому як могла відтягувала перспективу опинитися там з дитиною. Але коли у хлопчика піднялася висока температура, і знизити її не вийшло, зрозуміла, що госпіталізації не уникнути.

У Кожевнікової захворів син Фото: instagram/mkozhevnikova

Марія Кожевнікова з сином Васею Фото: instagram/mkozhevnikova

"Якщо чесно, дві ночі були жахливими. Я не люблю лікарні до тремтіння, дитяче жахіття пережите в 12-річному віці, мій страх на все життя! Тому всіма силами намагалися лікувати Васю самі з лікарем на зв'язку. Дві ночі я сиділа в ліжку з сином, температура під 40 і дуже важко знижувалася. А іноді й взагалі не дивлячись на жарознижувальні, так і не збивалася. Обтирали, відпоювали та "здалися" в лікарню. Температура 40 і 3. Вася зараз під крапельницями, за катетер сильно образився на мене", – підсумувала Кожевнікова.

Марія Кожевнікова з дітьми Фото: instagram/mkozhevnikova

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