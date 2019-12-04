Трюки й кулемети з фар: вийшов захопливий трейлер нового фільму про Бонда

У середу, 4 грудня, вийшов повноцінний трейлер фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".
Відповідний ролик оприлюднено на офіційному YouTube-каналі бондіани (щоб подивитися ролик російською або українською мовою, проскрольте до кінця сторінки).
За сюжетом, Бонд покинув оперативну службу й насолоджується спокійним життям на Ямайці. Але на острові з'являється його старий друг Фелікс Лайтер із ЦРУ із проханням про допомогу.
Джеймс Бонд
Кадр із відео
"Місія з порятунку викраденого вченого виявляється небезпечнішою за ту, що передбачалася спершу. Бонд потрапляє в пастку до таємничого лиходія, який володіє небезпечною технологічною зброєю", – йдеться в описі.
У трейлері показали трюки, стрілянину й любовну лінію, а також Aston Martin агента 007, у якого з фар висуваються кулемети.
Aston Martin з кулеметами
Кадр із трейлера
"Не час помирати" – трейлер російською мовою
"Не час помирати" – трейлер українською мовою
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що в 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актрорка Лаша Лінч. Всі подробиці про стрічку можна дізнатися у нашому матеріалі.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!