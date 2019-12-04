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4 грудня • оновлено в 19:25
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Трюки й кулемети з фар: вийшов захопливий трейлер нового фільму про Бонда

1.3т
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У середу, 4 грудня, вийшов повноцінний трейлер фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Відповідний ролик оприлюднено на офіційному YouTube-каналі бондіани (щоб подивитися ролик російською або українською мовою, проскрольте до кінця сторінки).

За сюжетом, Бонд покинув оперативну службу й насолоджується спокійним життям на Ямайці. Але на острові з'являється його старий друг Фелікс Лайтер із ЦРУ із проханням про допомогу.

Джеймс Бонд

Джеймс Бонд

Кадр із відео

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"Місія з порятунку викраденого вченого виявляється небезпечнішою за ту, що передбачалася спершу. Бонд потрапляє в пастку до таємничого лиходія, який володіє небезпечною технологічною зброєю", – йдеться в описі.

У трейлері показали трюки, стрілянину й любовну лінію, а також Aston Martin агента 007, у якого з фар висуваються кулемети.

Aston Martin з кулеметами

Aston Martin з кулеметами

Кадр із трейлера

"Не час помирати" – трейлер російською мовою

"Не час помирати" – трейлер українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що в 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актрорка Лаша Лінч. Всі подробиці про стрічку можна дізнатися у нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
трейлер кіно Джеймс Бонд
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