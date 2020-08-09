Три нові українські фільми вийдуть у серпні 2020. Трейлери

Анна Паскевич Кіно 03:25, 9.08.2020

У серпні 2020 року в Україні очікується вихід трьох нових українських фільмів. Так, прем'єри деяких з них мали відбутися набагато раніше, але через пандемію коронавірусу плани режисерів довелося скорегувати.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше ознайомитися з новинками українського кінематографа, які вийдуть у прокат в останній місяць літа.

"Толока". Прем'єра 20 серпня 2020 року

12+

Сюжет фільму засновано на баладі Тараса Шевченка та спогадах про дитинство легендарного Івана Миколайчука. У Катерину закохуються троє козаків, і вона влаштовує для них випробування: потрібно звільнити її брата з полону. Двоє козаків, виконуючи завдання, гинуть, а одному все ж вдається здійснити бажання Катерини. У результаті виявляється, що це був не брат дівчини, а її коханий.

"Толока" мала вийти в прокат ще в березні 2020 року, але через пандемію коронавірусу прем'єру довелося відкласти.

"Спадщина брехні". Прем'єра 6 серпня 2020 року

16+

Герой бойовика, колишній агент МІ-6 насолоджується спокійними буднями у відставці. Проте якось він отримує документи від української журналістки про злочини міжнародних спецслужб. Спецагент вирішує допомогти дівчині, але справа виявляється занадто заплутаною.

"Східняк". Прем'єра 20 серпня 2020 року

0 +

Головний герой пригодницької комедії "Східняк" – військовий з позивним "Борода". У напарники він бере собі молодого бійця "Режисера", з яким йому належить проїхати через прифронтові міста й села. "Режисер" і "Борода" потрапляють у різні курйозні ситуації на шляху до штабу, від яких глядачеві буде важко стримати сміх.

Раніше OBOZREVATEL назвав п'ять нестримно смішних українських комедій.

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