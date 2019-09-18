Трейлер "Рембо: Остання кров" визнали надзвичайно жорстким

Перед виходом на екрани фільму "Рембо: Остання кров" компанія IGN показала трейлер картини, який вже встигли назвати неймовірно жорстоким і безжальним.

Про це повідомляє BloodyDisgusting.

Відзначається, що в трейлері фільму чітко показано, чому саме цей бойовик вже може вважатися найбільш кривавим з усіх частин легендарного "Рембо".

Подивившись відео, ви можете переконатися у цьому самі.

У п'ятій частині трилера ми побачимо, як щасливе життя Рембо охопило справжнє насильство, з якого головному герою вирватися не просто. Працюючий останні роки на ранчо, Рембо змушений повернутися на арену бою після того, як зловмисники в Мексиці викрадають його прийомну дочку, після чого він перетинає американо-мексиканський кордон, де стикається з одним з найжорстокіших картелів, які займаються торгівлею людьми та сексуальною рабством.

Головну роль, як і раніше буде виконувати легендарний Сильвестр Сталлоне.

Прем'єра фільму очікується вже 19 вересня.

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер розповів про те, які випробування чекають на його персонажа в бойовику "Термінатор: Темні долі".

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