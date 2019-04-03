Вийшов яскравий трейлер фільму "Джокер" із Хоакіном Феніксом

У мережі вийшов перший повноцінний тизер-трейлер супергеройського фільму "Джокер" DC Comics.

Warner Bros. Pictures Ukraine опублікувала дубляж ролика українською мовою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Джокер" розкаже історію про культового антигероя, яку ще не бачили на великому екрані. Фільм стане одночасно і cправжнім дослідженням персонажа Артура Флека (Джокера, Хоакін Фенікс), чоловіка, якого відторгло суспільство, і повчальною історією", – йдеться в описі.

Warner Bros. Pictures Ukraine

Дії розгортатимуться в 1981 році, коли Артур Флек повернеться до рідного Готема для нагляду за старенькою матір'ю. Він хотів стати коміком, проте суспільство всіляко знущалося над ним. У результаті антигерою належить стати лідером "злочинної верхівки" Готема.

facebook @ jokermovie

Прем'єру призначено на жовтень. Слоган фільму "Одягти щасливе обличчя". Режисером виступив Тодд Філліпс ("Встигнути до", Трилогія "Мальчишник").

Акторський склад: Зазі Бітц, Роберт Де Ніро, Шей Вігем. Хоакін Фенікс, який зіграв Артура Флека, також відомий за фільмами "Гладіатор", "Вроджена вада", "За що варто померти", "Солдати Буффало".

Тизер-трейлер "Джокер" українською мовою

Тизер-трейлер "Джокер" мовою оригіналу

Нагадаємо, востаннє роль Джокера виконав Джаред Лето у фільмі "Загін самогубців". У 2008 році його зіграв Хіт Леджер, який після зйомок у фільмі "Темний лицар" отримав посмертний "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану. Одним із найепатажніших Джокерів на телеекрані був Джек Ніколсон у 1989 році, а також у цій ролі знімався Сизар Ромеро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хоакін Фенікс в образі Джокера під час зйомок у Нью-Йорку з натовпом акторів у масках клоунів влаштували хаос у метро.

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