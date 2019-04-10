''Король Лев'' повертається: у мережі показали повноцінний трейлер

Кіностудія Walt Disney випустила трейлер до ремейку популярного мультфільму "Король Лев", світова прем'єра якого очікується 19 липня 2019 року.

Відео розміщено на офіційному YouTube-каналі компанії і вже з'явилося в озвучці російською мовою (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

У ролику показано антагоніста Шрама, суріката Тимона, Пумбу і головного лева Муфасу. Останній навчає сина Симбу виживанню в природі. Шрам вижене Симбу, якому належить стати дорослим і грізним левом. В кінці трейлера також показали співаючих Тимона і Пумбу.

"Король Лев" Disney The Lion King / twitter

Персонажів озвучать Дональд Гловер (Сімба), Бейонсе (налу), Біллі Айкнер (Тімон) і Сет Роген (Пумба). Роль лева-правителя – Джеймс Ерл Джонс.

"Король Лев" в оригіналі

"Король Лев" російською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Король Лев" стане четвертим ремейком класики Disney після "Малефісент", "Попелюшки" і "Красуні і чудовиська".

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