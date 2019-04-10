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''Король Лев'' повертається: у мережі показали повноцінний трейлер

1.1тЧитати матеріал російською

Кіностудія Walt Disney випустила трейлер до ремейку популярного мультфільму "Король Лев", світова прем'єра якого очікується 19 липня 2019 року.

Відео розміщено на офіційному YouTube-каналі компанії і вже з'явилося в озвучці російською мовою (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

У ролику показано антагоніста Шрама, суріката Тимона, Пумбу і головного лева Муфасу. Останній навчає сина Симбу виживанню в природі. Шрам вижене Симбу, якому належить стати дорослим і грізним левом. В кінці трейлера також показали співаючих Тимона і Пумбу.

"Король Лев"

"Король Лев"

Disney The Lion King / twitter

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Персонажів озвучать Дональд Гловер (Сімба), Бейонсе (налу), Біллі Айкнер (Тімон) і Сет Роген (Пумба). Роль лева-правителя – Джеймс Ерл Джонс.

"Король Лев" в оригіналі

"Король Лев" російською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Король Лев" стане четвертим ремейком класики Disney після "Малефісент", "Попелюшки" і "Красуні і чудовиська".

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фільмтрейлерWalt Disney
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