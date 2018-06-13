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Гослінг став космонавтом: опубліковано трейлер нового фільму

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Вийшов перший трейлер біографічної драми "Людина на Місяці", в якій знявся відомий кіноактор Райан Гослінг.

Фільм оскароносного режисера Дем'єна Шазелла розповість про висадку людини на Місяць в рамках космічної програми "Аполлон".

Райан Гослінг зіграв відомого американського астронавта Ніла Армстронга, який став першою людиною, яка ступила на Місяць.

Прем'єра "Людини на Місяці" запланована на листопад цього року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська компанія F Films спільно з латвійською Platforma Films почала роботу над продовженням фільму "Свінгери".

Особа
Райан Гослінг
Об'єкт
кіно
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