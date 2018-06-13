Гослінг став космонавтом: опубліковано трейлер нового фільму

Вийшов перший трейлер біографічної драми "Людина на Місяці", в якій знявся відомий кіноактор Райан Гослінг.

Фільм оскароносного режисера Дем'єна Шазелла розповість про висадку людини на Місяць в рамках космічної програми "Аполлон".

Райан Гослінг зіграв відомого американського астронавта Ніла Армстронга, який став першою людиною, яка ступила на Місяць.

Прем'єра "Людини на Місяці" запланована на листопад цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська компанія F Films спільно з латвійською Platforma Films почала роботу над продовженням фільму "Свінгери".