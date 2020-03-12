Корольков з "Електроніка" виріс і став мільйонером: хто штовхнув його на самогубство

Всесоюзну популярність радянському школяреві Максиму Калініну принесла роль в популярній дитячій багатосерійній картині "Пригоди Електроніка".

Максим Калінін в фільмі "Пригоди Електроніка"

Його персонаж Вова Корольков навчався і товаришував з головними героями серіалу. Познайомитися з Калініним в той час хотіли багато дівчаток Радянського Союзу.

Пізніше Максим зіграв епізодичного персонажа у фільмі "Кінь білий" ... і на цьому завершив свою акторську кар'єру. Після цього у нього було багато успіхів, але життя колишнього актора обірвалося раптово і трагічно.

Успішний фінансист

Після закінчення школи виконавець ролі Королькова пішов в армію. Служив Максим в Німеччині. Після армії він вступив на економічний факультет МГУ. Спеціалізувався Калінін на вивченні фондового ринку.

Максим Миколайович Калінін – успішний російський фінансист

Згодом Максим Миколайович став успішним банкіром. Він одним з перших в країні почав вести реєстраторську діяльність. Досвідчений фінансист входив до ради директорів "ПАРТАДа". У цю професійну асоціацію входили депозитарії, трансфер-агенти і реєстратори.

Калінін розробляв нормативні акти щодо регламентації ведення реєстру осіб, які володіють іменними цінними паперами. Також Максим Миколайович займався розробкою стандартів реєстраторської діяльності.

Вова Корольков з нашого дитинства

Калінін був автором багатьох наукових статей, які друкували солідні фінансові видання, і блогу на сайті Інвестор.ру. Колеги і друзі Максима відзначали його високий інтелект, бездоганну логіку і тонке почуття гумору. Вони називали Калініна непересічною і чарівною особистістю.

Дивне самогубство

1 грудня 2011 року сталась незрозуміла трагедія. 43-річний Максим вистрибнув з вікна своєї квартири і розбився на смерть. Його рідні і знайомі не могли зрозуміти, чому він зважився на такий вчинок. Преса практично не приділила цій події уваги. Лише пізніше стало відомо, що загинув актор з культового радянського фільму.

Трагічна подія сталася в будинку по Строгінському бульвару, приблизно о 23 годині. Квартира Калініна знаходилась на 5 поверсі. На столі біля вікна лежала передсмертна записка, де Максим писав про добровільний відхід з життя. Крім того, блог Калініна містив дивний текст, опублікований ним напередодні загибелі. Він називався "Я був в кімнаті".

Калінін написав, що відвідав комітет з фінансових ринків в Раді Федерацій. Для нього це була "прощальна тризна", так як там вирішили "поховати плоскінно-домоткану" інфраструктуру Центрального банку Росії. Максим Миколайович виступав проти цього.

Самогубство Максима Калініна викликає багато запитань

Він пропонував залишити можливість переведення акцій в ЦД, але без збереження права власності. У відповідь від глави Московської біржі Рубена Аганбегяна він почув: "Ви були в кімнаті, де обговорювалася дана тема".

Неофіційні версії смерті Калініна

Пізніше преса писала про можливі причини самогубства Калініна. З чуток, один дуже впливовий чиновник передав Максиму Миколайовичу велику суму для вигідного вкладення, але угода не вигоріла і гроші пропали. Калініну не залишалося нічого іншого, як накласти на себе руки.

Друзі Максима розповідали, що незадовго до смерті він зустрівся з ними і поводився, як завжди. Ніяких зовнішніх змін у цього енергійного і позитивного чоловіка вони не побачили.

На думку вдови фінансиста, Максим не міг вчинити самогубство, його змусили це зробити, а можливо, навіть фізично штовхнули і він вивалився у вікно.

Могила Калініна знаходиться на території столичного Мітінського цвинтаря. У Максима Миколайовича двоє дітей. Він залишив їм пристойну спадщину. Дружина Калініна забрала їх і оселилася в Португалії, де у сім'ї був свій будинок.

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