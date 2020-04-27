Трагедія в житті Євгена Моргунова: що стало з дітьми знаменитого радянського актора

Популярний радянський актор Євген Моргунов народився рівно 93 роки тому – 27 квітня 1927 року. Артист полюбився глядачеві завдяки ролі Бувалого, учасника легендарного трійці з комедій Леоніда Гайдая.

Доля актора була непростою. Так, молодший син Моргунова загинув в аварії у віці 25 років, а через рік, не витримавши втрати, помер і сам артист. Детальніше про долю дітей Євгена Моргунова розповість OBOZREVATEL.

Євген Моргунов starhit.ru

Євген Моргунов: його дружини та діти

Євген Моргунов був одружений двічі. Першою його дружиною була балерина Варвара Рябцева, яка була старшою за актора на 13 років. Через десять років шлюбу пара розпалася.

Друга дружина Моргунова – Наталія Моргунова, з якою він прожив до кінця життя. Вони одружилися в 1965 році, в шлюбі народилося двоє синів: Антон і Микола.

Євген Моргунов і його дружина Наталя bulvar.com.ua

Євген Моргунов і його дружина Наталя stuki-druki.com

Діти Моргунова жили звичайним радянським дитинством, пропадаючи у дворі з друзями і вирушаючи на літо в піонерські табори. Зоряний батько хотів, щоб його сини навчилися грати на музичних інструментах, але з цього нічого не вийшло.

Євген Моргунов з сім'єю stuki-druki.com

Загибель молодшого сина Євгена Моргунова

Наталія Моргунова в інтерв'ю згадувала, що Микола все життя був непосидючим і насолоджувався життям, ніби востаннє. Він одружився одразу після школи, а в середині 90-х у нього народилася донька Євгенія.

Молодший син Євгена Моргунова любив швидку їзду і ганяв на божевільній швидкості – так, що батько не міг з ним їздити. "Ти ганяєш, як божевільний! Негайно зменш швидкість, або я зараз вийду!". Але син у відповідь лише сміявся.

Євген Моргунов і його син Микола starhit.ru

Євген Моргунов з дружиною і дітьми 24smi.org

Коли Микола загинув, Моргунов, за словами його дружини, був "зрубаний під корінь", хоч і намагався не показувати, як йому важко. Через рік після смерті молодшого сина пішов і батько – його вразив інсульт.

Внучка Євгена Моргунова від його молодшого сина pressa.tv

Старший син Моргунова

Про те, як склалася доля старшого сина Моргунова Антона, відомо небагато. Певний час він страждав від алкогольної залежності, але зумів зав'язати із згубною звичкою. Правда, став поводитись неадекватно, вів усамітнений спосіб життя, а коли виходив з дому, конфліктував із сусідами.

Останнім часом старший син Моргунова жив у своєї матері, яка намагалася оберігати його від спілкування з пресою. Про родину Антона Моргунова також відомо мало, за даними ЗМІ, у нього є два сини і внуки.

Старший син Євгена Моргунова Антон stuki-druki.com

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