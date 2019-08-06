"Тор: Любов і грім" від Marvel: коли вийде, трейлер, де дивитися онлайн

У липні 2019 року стало відомо, що Кріс Хемсворт не тільки повернеться до ролі Тора, але і отримає четвертий сольний фільм під назвою "Тор: Любов і грім".

Шанувальники заінтриговані. Що ж уже відомо про цю кінокартину? (Тут ви можете прочитати все про ще один новий фільм Marvel "Чорна вдова")

Коли вийде фільм "Тор: Любов і грім" 2021?

Орієнтовна дата виходу фільму - 5 листопада 2021 року. Зйомки ще не почалися.

Про що були попередні фільми про Тора?

Перший фільм "Тор" знайомив глядачів з Тором, головним героєм цієї історії. Будучи дуже талановитим воїном, молодий Тор часто гнівив батька Одіна своєю зверхністю і марнославством, і одного разу вони обернулися війною для Асгарда. В покарання Тор був засланий на Землю, жити серед людей, де він і познайомився з Джейн Фостер.

У другому фільмі "Тор: Царство темряви" йому доводиться зайняти батьківську посаду глави Асгарда, тому що Одін мертвий. Локі, його брат, сидить у в'язниці і будує підступи в надії дістати владу в свої руки, а Джейн, кохана, залишаючись на Землі, досліджує незвичайні аномалії навіть не підозрюючи, що зовсім скоро весь світ піддасться серйозній небезпеці.

Третій фільм "Тор: Рагнарек" став найуспішнішим і розповідав історію нападу безжальної Хели на Асгард. Вона скористалася тим, що Тор, захисник цих територій, виявився в полоні лиходія Суртура. Він зміг вирватися і повернутися додому, але чи вдалося врятувати Асгард від руйнування і уникнути смерті всього живого?

Фільм "Тор: Любов і грім" вийде ще нескоро, так що це відмінний привід переглянути всі попередні фільми в хронологічному порядку.

Про що буде фільм "Тор: Любов і грім"?

Достовірно відомо, що в цьому фільмі володіти молотом мйольнір буде не бог грому Тор, а його кохана Джейн Фостер. Виконавиця цієї ролі Наталі Портман кокетливо грала молотом під час презентації фільму в Сан-Дієго, чому немало здивувалися шанувальники франшизи. Більше про сюжет, втім, нічого конкретного не було сказано. В основу сюжету увійдуть комікси про Тора Жінку, автором яких є Джейсон Аарон.

Якщо спиратися на комікси, то в них Тор перестав бути гідним своєї легендарного зброї, і молот відправився на місяць, щоб звідти шукати нового господаря. Тим часом Тор намагався знайти ліки від раку для своєї коханої Джейн Фостер, якій не допомагала хіміотерапія. Лікарі поставили на пацієнтці хрест, залишивши її доживати належний час.

Саме Джейн Фостер стала обраницею молота мйольнір, він кликав її вдень і вночі, і одного разу жінка піддалася цьому заклику. Ставши володаркою такої потужної зброї, вона не тільки вилікувалася від раку, але і отримала супергеройські здібності. І, звичайно ж, Джен використовувала свої сили тільки на благо людства.

Згодом виявилося, що вона, будучи простою людиною, все-таки не є ідеальною господинею для такої потужного зброї, і Джейн Фостер довелося відмовитися від знайденої сили. Через деякий час мйольнір повернувся в руки Тора.

Хто буде знімати фільм "Тор: Любов і грім"?

Американський режисер і сценарист Тайки Вайтіті зняв фільм "Тор: Рагнарек" і отримав позитивні оцінки як від критиків, так і від шанувальників кінематографічної всесвіту Марвел. Навіть багато відомих акторів, які задійні у знімальному процесі фільмів про супергероїв, відзначали, що саме третій фільм про Тора є їх найулюбленішим.

Не дивно, що після такого приголомшливого успіху Тайки Вайтіті повертається в крісло режисера заради створення нового фільму про бога грому і його кохану. Хто буде писати сценарій поки що невідомо, але, швидше за все, цим займеться сам Тайки Вайтіті, який під час останньої презентації в Сан-Дієго вже сказав, що в основу фільму ляжуть комікси про Жінку Тора.

Виконавчим продюсером, як і завжди, стане Кевін Файг, генеральний директор Marvel Studios, який бере участь в роботі над всіма фільмами кіновсесвіту.

Трейлер фільму "Тор: Любов і грім"

Поки офіційний трейлер нового фільму про Тора не з'явився, ви можете подивитися цікавий фанатський відеоролик на тему:

Акторський склад

Під час липневого заходу Comic-Con стало відомо, що головні ролі виконають вже всім давним-давно знайомі і улюблені актори. До ролі Тора повернеться актор Кріс Хемсворт, який грає цього персонажа вже багато років, ще з 2011 року.

Також в кінематографічну всесвіт Marvel, нарешті, повертається героїня Джейн Фостер, кохана Тора, яку в перших двох фільмах франшизи виконувала оскароносна актриса Наталі Портман. Цього разу їй явно дістається центральна роль в сюжеті.

І останьою точно затвердженої актрисою є Тесса Томпсон в ролі Валькірії, яка вже з'являлася у фільмах "Тор: Рагнарек" і "Месники: Фінал".

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