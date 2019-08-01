"Топ Ган: Меверік": трейлер, де дивитися онлайн, відгуки

Коли вийде фільм "Топ Ган 2"? Які актори взяли участь у зйомках? І що за пригоди чекають героя Тома Круза попереду?

Багато хто познайомився з пілотом Меверіка, головним героєм "Топ Ган", ще коли в ходу були VHS касети, і навряд чи хтось міг подумати, що дочекається продовження цієї незвичайної історії. Але ось сталося, режисер Джозеф Косинські випускає "Топ Ган: Меверік", заради якого Том Круз повернувся до ролі Піта Мітчелла.

Коли вийде фільм "Топ Ган: Меверік" 2020?

Поки що достеменно відомо, що прем'єра фільму "Топ Ган: Меверік" призначена на червень 2020 року. Точна дата стане відома найближчим часом.

Зйомки фільму почалися влітку 2018 року і закінчилися в середині квітня. Знімальна група чимало помандрувала і відзняла Сан-Дієго, Лемур, Сіетл, Вашингтон, Китайське Озеро і озеро Тахо.

Про що була перша частина "Кращий стрілок"?

Піт Мітчелл – неперевершений льотчик, який керує важким палубним винищувачем. Він вважає за краще жити на інстинктах, виконувати накази, знову і знову вражати своїм професіоналізмом будь-яких спостерігачів.

Серце його, проте, неспокійно, він вже давно закоханий в Шарлоту Блеквуд, яка з якоїсь причини відмовляє йому раз по раз. А ще зовсім недавно Піт втратив свого напарника Ніка під час навчального бою і до сих пір не може впоратися з цим болем.

Здається, настав час щось кардинально поміняти в своєму житті, і Меверик вирішує повернутися на службу. Там, керуючи авіаносцем, він хоча б буде розуміти, що і для чого робить ...

Про що буде фільм "Топ Ган: Меверік" 2020?

Творці ставили перед собою дві мети: показати, як змінився головний герой за тридцять чотири роки, як жив, яких домігся успіхів, і через нього продемонструвати технологічний прогрес і ті зміни, які відбулися в авіації.

Вони приділили багато уваги дронам, тактиці повітряних боїв і проблемі того, що професія пілота повільно, але вірно відходить в минуле.

Короткий синопсис сюжету

Піт Мітчелл, більш відомий як Меверік, як і раніше літає. Він ідеально справляється з будь-якою, навіть самою складною місією, але при цьому вже багато років залишається на посаді капітана. Начальство дивується, чому ж настільки талановита людина не хоче йти на підвищення, якщо всі тільки цього і чекають.

Сам Меверик виправдовує це черговим чудом світу та береться за нову справу. Йому нецікаве просування по кар'єрних сходах, він хоче займатися тим, чим звик, до тих пір, поки не прийде пора піти на пенсію або навіть лягти в труну.

Одного разу він погоджується на деякий час стати інструктором, в основному для того, щоб познайомитися з юним Бредлі Бредшоу, сином загиблого напарника Меверіка. Хто б міг подумати, що хлопчик піде по стопах батька?

Де дивитися фільм "Топ Ган: Меверік"?

Від такого видовища на великому екрані напевно захопить дух, похід в кіно на прем'єру того безперечно вартий! Ну або, звичайно, завжди є варіант для терплячих: почекати, поки фільм перестане бути новинкою і з'явиться в хорошій якості на сайтах онлайн-кінотеатрів.

Хто зняв фільм "Топ Ган: Меверік "2020"?

Перший фільм зняв Тоні Скотт, також відомий за фільмами "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 2", "Шпигунські ігри", "Доміно". У 2012 році він помер.

Зйомками другого фільму керував молодий американський режисер Джозеф Косинські ( "Трон: Спадщина", "Облівіон" і "Справа хоробрих"). З Томом Крузом, Майлзом Теллером, Дженніфер Коннелі, що зіграли в цьому фільмі, він вже не один раз працював раніше.

За сценарій відповідали Пітер Крейг, Джастін Маркс і Ерік Уоррен Сінгер. Продюсерами виступили Джеррі Брукхаймер, просував "Кращого стрілка", і Девід Еллісон, на рахунку якого успішні "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" і "Джек Річер".

Музичний супровід забезпечили Харольд Фальтермайер ( "Кращий стрілець") і Ханс Циммер ( "Король лев").

Трейлер фільму "Топ Ган: Меверік" 2020

Шанувальники "Кращого стрілка" тепло прийняли трейлер майбутнього фільму, знайомий музичний супровід викликав в них почуття ностальгії. Знайшлися й ті, хто став жартувати на тему того, що "Том Круз знову грає Том Круза". Так чи інакше, не можна заперечувати видовищність, атмосферность і високу якість відеоряду.

Ви можете подивитися трейлер "Топ Ган: Меверік" 2020 прямо зараз:

Відгуки на "Топ Ган: Меверік" 2020

Реакція на трейлер нового "Топ Ган" була дуже позитивною. Він набрав в мережі вже більше 4 тисяч лайків при мінімумі дізлайков. Також користувачі залишили сотні коментарів, більшість з них захоплені.

"Один з улюблених кінофільмів дитинства. А тепер – продовження", "Ось на цей фільм сходжу, Том Круз єдиний топовий актор, що не забруднився в Марвел, DC і подібному гі * ні, не можу назвати жоден поганий фільм з його участю" , "Той випадок, коли Топ Ган 2 чекаєш більше, ніж Термінатор 6", "З перших нот "тієї самої" мелодії мурашки побігли. Раніше переглядали на VHS до дірок", - написали в коментарях.

Акторський склад

Без Тома Круза нічого б не вийшло, адже саме він зіграв Меверіка багато років назад і багатьом запав у душу. Актор із задоволенням повернувся до цього персонажу, оцінивши можливість познайомитися з ним заново. Також до своєї ролі повернувся Вел Кілмер (Том "Айсмен" Казанськи).

У фільмі зіграли Майлз Теллер ( "Справа хоробрих"), Дженніфер Коннелі ( "Аліта: Бойовий ангел"), Джон Хемм ( "Малюк на драйві"), Глен Пауелл ( "Королеви крику"), Ед Харріс ( "Мама!"), та інші.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!