10 непопулярних фільмів, які точно варто подивитися

Часто буває так, що оцінки кінокритиків і звичайних глядачів кардинально розходяться, через що фільм рано знімають з кінопоказу або зовсім не пускають до всесвітнього прокату.

Однак, в ці шедеври вкладено стільки сил і майстерності іменитих кінорежисерів, що не подивитися їх буде злочином. OBOZREVATEL вирішив зробити добірку недооцінених картин, які варті витраченого часу.

1. "2001 рік: Космічна одіссея", 1968 рік

Фільми Стенлі Кубрика можна переглядати мільйони разів, адже вони значно перевершують свого часу. Монтажні прийоми, синтез музики та зображення, дизайн фільму – все це робить "Одіссею" класичним шедевром світового кіно. Чого тільки варте колірне рішення, яке створює ефект відчуження і передає атмосферу майбутнього, музика Бетховена і Штрауса, від якої біжать мурашки, панорами космосу і нелюдські ракурси.

2. "З широко закритими очима", 1999 год

Ще один фільм Кубрика за мотивами повісті австрійського письменника Артура Шніцлера "Новела про сни", який мало хто дивився, проте він більш ніж заслуговує на увагу. У головних ролях еротичної психологічної драми знялися молоді Том Круз і Ніколь Кідман. Ця кінострічка багата не тільки символічним рядом, але і "пасхальними яйцями", жартами для своїх і буквальними загадками різного ступеня складності.

3. "Меланхолія", 2011 рік

Фантастична драма "Меланхолія" Ларса фон Трієра стала по-справжньому скандальною, після його сміливої заяви на Каннському кінофестивалі про аналогію знятої історії із вчинками нацистів. Через це фільм не отримав заслуженої популярності. Однак, фантастична драма показує, як у світі наростає глобальна паніка через небезпеку, що насувається – зіткнення землі з планетою "Меланхолія". Головна героїня (Кірстен Данст) буквально божеволіє через небажання миритися з тим, що відбувається. Все це показується з шикарною кольорокорекцією і музикою Ріхарда Вагнера. Примітно, що Данст в цьому фільмі повторила відому картину Джона Мілле "Офелія".

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4. "Прекрасна епоха", 2019 рік

Французький фільм режисера і сценариста Ніколя Бедоса розкриває тему соціалізації творчих жертв цифрової епохи. Також в кінострічці показана розкріпачена акторська гра й емоції, яким дійсно виходить вірити. Чого тільки варті постільні сцени з 70-річною Фанні Ардан. Якщо хочете провести вечір в ностальгії й подивитися фільм про кохання та ілюзорність світу – то сміливо включайте "Прекрасну епоху".

5. "Платформа", 2020 рік

Цей фільм режисера Гальдера Гастели-Уррутія вийшов на стрімінговій платформі Netflix, однак мало хто може його додивитися до кінця. "Платформа" – це клаустрофобічний трилер про багаторівневу в'язницю, де викривають всі найгірші якості людини. У фільмі вас чекають глибокі міркування про свободу, класична боротьба людини з системою і шок-контент з ефектними вбивствами.

6. "Атлантида" 2017 рік

Іспанський фільм в жанрі наукова фантастика режисера Ксав'є Жанса розповість про метеоролога, який повинен прожити цілий рік на віддаленому острові посеред океану. Але, як виявиться, він буде не один. З ним на острові залишиться старий доглядач маяка і жахливі істоти, що вилазять вночі з морської безодні. Кінострічка цікава тим, що розкриває проблему людяності в незвичайних обставинах.

7. "Магнолія", 1999 год

Драма режисера Пола Томаса Андерсона перемогла на 50-му Берлінському кінофестивалі й отримала головний приз. І попри те, що великий режисер вважає цю кінострічку кращим своїм твором, вона не знайшла широкої популярності в усьому світі. Річ у тім, що у фільмі перемішуються сюжетні лінії, і вже на початку стає незрозуміло хто є хто. Однак, якщо дивитися далі, то відкриваються істини, про які ми рідко замислюємося в повсякденному житті. Це і втручання вищих сил, збіги, випадковості та те, як дії різних людей можуть сплести долю інших всього за один день.

8. "Піаніст", 2002 року

Фільм зняв кінорежисер Роман Поланскі за автобіографією Владислава Шпільмана, одного з кращих піаністів Польщі 30-х років минулого століття. Для зйомок в цьому фільмі виконавець головної ролі Едріен Броуді вивчив твори Фредеріка Шопена і схуд на 13 кг. У "Піаністі" показана сила духу, приниження і героїчна боротьба гетто з фашистами під час Другої світової війни, а також те, як музика допомагає вижити в цьому світі, наповненому стражданнями.

9. "Тебе ніколи тут не було" 2017 рік

Детективний трилер режисера Лінн Ремсі з Хоакіном Феніксом в головній ролі також не знайшов величезну популярність за кордоном, навіть попри те, що фільм був відзначений премією Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій. "Тебе тут ніколи не було" занурює глядача в темний світ насильства і травматичного минулого головного героя і змушує шукати відповідь на питання: "Що ми робимо?".

10. "Злови мене, якщо зможеш", 2002

Один з кращих фільмів легендарного Стівена Спілберга, який заснований на реальних подіях. Мало того, що в головних ролях знялися Леонардо ДіКапріо, Том Генкс і Мартін Шин, незаїжджений сюжет дозволить відпочити від розкручених і рейтингових фільмів. Так, ця кінострічка розповість про молодого талановитого афериста, чиї махінації працюють безвідмовно, і агента ФБР, який спробує його зупинити.

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