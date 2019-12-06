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6 грудня • оновлено в 10:48
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Топ-10 найпопулярніших акторів 2019 року: названі імена

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У мережі опублікували рейтинг десяти найбільш популярних акторів і актрис 2019 року.

Так, кінопортал IMDb проаналізував пошукові запити користувачів сайту за останні 12 місяців.

Очолила список акторка Брі Ларсон, яка зіграла роль Капітана Марвел в однойменному фільмі. Також зірка знялася у фінальній частині "Месників".

кадр з фільму "Капітан Марвел"

кадр з фільму "Капітан Марвел"

Vogue

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За Ларсон йде Ерін Моріарті з серіалу "Пацани". А замикає трійку лідерів Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргарієн в стрічці "Гра престолів".

Емілія Кларк

Емілія Кларк

Сплетник

Також в десятці найпопулярніших зірок опинилися Наомі Скотт, Дакре Монтгомері, Закарі Лівай, Кіану Рівз, Роза Салазар, Марго Роббі.

Наомі Скотт

Наомі Скотт

Cosmo

Кіану Рівз

Кіану Рівз

Hello!

На останньому десятому місці опинився Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль в "Джокері".

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс

BBC

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що портал BuzzFeed опублікував рейтинг кращих музичних кліпів останнього десятиліття.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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